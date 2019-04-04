Mehmet Saçmacı: “Fuarlar şehrin ekonomisine katkı sağlıyor”

5-14 Nisan tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanında açılacak olan bahçe botanik günleri, el sanatları, hediyelik eşya ve yöresel ürünler günleri hakkında bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Kayseri'deki ilk organizasyonumuzu yapıyoruz. Bu mevsime denk geldiği için bahçe ve bağların fidan, ağaç, peyzaj, bahçe ve botanikle alakalı her türlü satış bu fuar merkezimizde gerçekleşecek. Burada bizim ilk defa yaptığımız ayrıcalık olarak Kayseri Ticaret Odası meclis üyelerine 900 metrekare ücretsiz yer tahsis ettik. Burada amacımız Kayserili esnaflarımızın ve iş adamlarımızın bu fuar alanından faydalanmasıdır. Onunla alakalı da elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Şuanda Adana'da fuarımız devam etmektedir. Bundan sonrada Ramazan'a kadar Türkiye genelinde 8 tane daha fuarımız var” ifadelerini kullandı.

Fuarları başarı ile sonuçlandırmak istediklerini kaydeden Saçmacı, “Bunları başarıyla sonuçlandırmak istiyoruz. Biz burada 400 bin ziyaretçi rakamlarını gördük. Bu rakamlar Türkiye ortalaması ve şuandaki şartlara göre iyi rakamlardır. Amacımız 400 bin ziyaretçiyi tekrara bulabilmek ve 400 bin rakamının üzerine bir şeyler daha koyabilmektir. Her şeyden önce amacımız işimizi doğru yapabilmektir. Bu fuarlar, Kayseri'de otelinden lokantasına, Argıncık Toptancılar Sitesi'nde ambalaj satan firmalara kadar herkese katkı sağlıyor. Şehre canlılık geliyor. Türkiye'de gittiğimiz bütün şehirlerde bu canlılık oluyor” dedi.