Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndan Sergi

Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin ebru çalışmaları düzenlenen sergide beğeniye sunuldu. Sergide satılan eserlerden elde edilen gelirler ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık olarak değerlendirildi.

Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndaki serginin açılışını Okul Müdürü Levent Ünal yaptı. Okul Müdürü Levent Ünal, "Geleneksel Sanatlar Kulübü danışman öğretmeni Mehmet Yaşar Yağmur'un rehberliğinde, öğrencilerimiz emeklerinin can bulduğu bir sergi yapıldı. Geleneksel sanatlar içerisinde ebru önemli bir yere sahiptir. Unutulmaya yüz tutan sanatın okulumuzda tanıtılıp, öğrencilere yaptırılması ve bu çalışmaların tablo ve ebru desenli kitap ayracı olarak satışa sunulmasını amaçladık" dedi.

Levent Ünal, "Ayrıca kulüp öğrencilerinin toplum hizmeti çalışmaları olarak, sergide satışı yapılan eserlerden elde edilen geliri içinde bulunduğumuz Ramazan ayı dolayısıyla da ihtiyaç sahibi arkadaşlarına bayramlık olarak değerlendirmeleri sağlandı. Bu durum da sergiye ayrı bir ilgi ve önem katmıştır" diye konuştu.

Ünal, "Renklerin suda yüzdürülerek elde edilen ve hiçbiri birbirine benzemeyen, tekrarı mümkün olmayan bambaşka bir dünya olan ebruda, kendi iç dünyalarının güzelliğini kağıtlara aktaran çocuklarımız, başka çocuklarında bu bayram yüzlerinde gülümseme olacaklar. Kendi eserleri sergilenen çocuklarımız mutlu bizler ise gururluyduk" ifadesinde bulundu.