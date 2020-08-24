İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mehmet Tahir Kalem ile Yakup Can Yazgan yeniden anlaştılar

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi iç transferde iki isim ile yeniden anlaştı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler iç transferde Mehmet Tahir Kalem ve Yakup Can Yazgan ile yeniden anlaşma sağladı. Her iki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Talasgücü Belediyespor önümüzdeki günlerde yeni sezon hazırlıklarına start verecek.


Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen Mehmet Tahir Kalem ve Yakup Can Yazgan ile yola devam ediyoruz. Camiamıza iki isim hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.