Mehmet Tatlı gol sayısını 4'e çıkarttı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor'un takım kaptanı Mehmet Tatlı gruptaki gol sayısını 4'e çıkarttı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor'da keyifler yerinde. Ligin 9. haftasında evinde Yozgat 1959 FK'yı kaptan Mehmet Tatlı'nın golü ile 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan sarı lacivertliler 14 puanla 7. sırada yer aldı. Geride kalan 9 haftada 8 maçta forma giyen 1995 doğumlu takım kaptanı Mehmet Tatlı attığı goller ile dikkat çekiyor. Oynadığı 8 maçta 4 gol kaydeden Mehmet Tatlı takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Tatlı, Osmancık Belediyespor, Başkent Şafakspor, Talasgücü Belediyespor ve Yozgat 1959 FK maçlarında gol sevinci yaşadı.