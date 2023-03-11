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Mehmet Tatlı'ya 2 maç ceza verildi

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Develigücü-Hacılar Erciyesspor maçında kavgaya karışan Hacılar Erciyesspor kaptanı Mehmet Tatlı’ya 2 maç ceza verildi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Develigücü-Hacılar Erciyesspor maçında kavgaya karışan Hacılar Erciyesspor kaptanı Mehmet Tatlı'ya 2 maç ceza verildi. Develigücü takımına da para cezası verildi.



Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele veren Develigücü ile Hacılar Erciyesspor maçı 0-0 sona ermiş ve maç sonrasında kavga çıkmıştı. Bu kavga sonrasında tutulan rapor çerçevesinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından Develigücü takımına saha olayları nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı madde 52 uyarınca, ihtar cezası verilmesine, takım halinde sportmenliğe aykırı davranışta bulunmaktan Futbol Disiplin Talimatı'nın 40/1-a maddesi uyarınca 2400 TL para cezası verildi.


Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Hacılar Erciyesspor kaptanı Mehmet Tatlı ile ilgili olarak da; kavgaya karışması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı madde 45-a ve madde 12 uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

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