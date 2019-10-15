Mehmetçik'e Erciyes'in zirvesinden destek

T.A. Lisesi öğretmenleri, 3.917 metre yükseklikteki zirvede bayrak açtı.

Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşan bir dağcı grubu, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı harekatı'na destek vermek adına Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metre yükseklikteki zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Tekir Yaylası'ndan hareket eden öğretmenler, Sırt rotasını takip ederek Hörgüç kaya yanından Erciyes Dağı'nın doğu zirvesine ulaştı. Burada ay-yıldızlı bayrağımızı açtıktan sonra hain terör yuvalarını yok etmek için Suriye'deki operasyona katılan Mehmetçiğe destek mesajı olarak zirve defterine; "13 Ağustos 2019 - Arif Molu M.T.A.L. öğretmenleri olarak Barış Pınarı harekatında şehit olan ve görev yapan Mehmetçiklerimize destek için Erciyes Dağı zirvesine çıktık. Tüm askerlerimize yüce Erciyes'in zirvesinden selam olsun. Vatan size minnettar. Ne mutlu Türk'üm diyene! Mustafa Eliaçık, Ramazan Çalık, Hakan Bağcı, Sadettin Acet" notunu yazdılar. Burada fotoğraf çekimi yaptıktan sonra Şeytan Deresi içinden inişe geçen ekip, Çobanini kamp yerine döndü. Burada biraz dinlendikten sonra da Tekir Yaylası'na inildi.

Ekibe rehberlik yapan öğretmen Mustafa Eliaçık; "Bizler eğer bugün yatağımızda rahat uyuyorsak, bu kahraman Mehmetçiklerimizin sayesindedir. Hain terör odaklarını yok yok etmek için gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatına kayıtsız kalamazdık. Onlara desteğimizi göstermek için Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptık. Bu anlamlı tırmanışa katılan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Mustafa Eliaçık rehberliğinde gerçekleşen bu anlamlı zirve tırmanışının bir de sürpriz konuğu vardı. Erciyes Dağı'na zirve çıkışı yapmak için Sırt rotasını tercih eden öğretmenlerin peşine Telesiyej 1. İstasyonda bir kurt köpeği takıldı. 3 bin 917 metre yükseklikteki zirveye kadar gitmeyi başaran ve dönüşte dağcılarla birlikte yeniden Tekir Yaylası'na inen kurt köpeğinin bu davranışı , başka illerden gelen diğer dağcılar tarafından da ilgiyle karşılandı.