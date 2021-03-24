Mehrali Duman: “Mutluyum ve gururluyum”

Develi Belediyespor'un pasör çapraz oyuncusu Mehrali Duman, Kayseri voleyboluna katkı yaptığım içinde ayrıca gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig Play-Off finallerinde 2.grupta 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak şampiyon olarak Develi Belediyespor 1.Lige yükseldi. 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak tamamlayan Develi Belediyespor dün Ankara'da oynanan son maçların ardından kupasını ve madalyasını aldı.

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu belirten başarılı oyuncu Mehrali Duman yaptığı açıklamada, “ Lig etabı çok Zorlu geçti ardından yarı finaller ve sonra finallerde takım arkadaşlarım, hocalarım ve yöneticilerimizle inanarak 1.lige çıkmayı başardık. Bu zorlu süreçte maddi ve manevi desteği esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a çok teşekkür ediyorum. Develi'de inanılmaz bir voleybol sevgisi var pandemi olmasına rağmen Develi'den Ankara'da oynanan final maçlarına destek vermek için seyirciler geldi. Bize inananların güvenini boşa çıkarmadım için çok mutluyum. Kayseri voleyboluna katkı yaptığım içinde ayrıca gururluyum” dedi.