Mel-Mek kurs öğrencilerin ürünleri kermeste

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Millet Caddesi üzerinde yer alan özel kermes etkinliğinde Melikgazi Belediyesi Mel-Mek Kurs öğrencilerin örnek bir sergi açtığını söyledi.

Kursta, evlerdeki eski eşyaların değerlendirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, kermeste yer alan yöresel kültür ve sanat eserlerin aslında birer Anadolu kültür örneği olduğunu dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, kermesteki Mel-Mek kurs öğrencilerin yer aldığı eserler ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Hakikaten burada önemli olan bayanların, evlerinde el emeği göz nuru ürünler üretmek için Belediyemiz tesislerinde kurslara iştirak ederek ürettikleri kültürel ve sanatsal çalışmalardır. Özellikle aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla kursa katılan bayanlarımızı tebrik ediyorum. Diğer bayanlarımıza örnek olmasını diliyorum.”