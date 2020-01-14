Melek yatırımcılar Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi'nde buluştu

Erciyes Teknopark tarafından ‘Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi' Erciyes Dağı'nda gerçekleştirildi.

Daralan ekonomiden kurtulma yolları, erken aşama yatırım pazarı fırsatları, rekabet üstünlüğü elde etme ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları yapıldığı zirvede ulusal çapta yatırımcılarla girişimciler bir araya geldi. Programın açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy girişimciliğin dünya üzerindeki önemine değinerek; “Bu zirvenin tarihi müteşebbislerle dolu girişimcilik hikayelerinin ilk yazıldığı yer olan ticaretin beşiği şehrimizde yapılıyor olması bizleri memnun etmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Kayseri Ticaret Odası olarak da üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Son 20 yılda değişen dünya düzenine bağlı olarak girişimcilik evrim geçirmiş, geçirmeye de devam edecektir. Son yıllarda teknoloji şirketlerinin gösterdiği atılımlarla isimlerini 2025 yıl önce kimsenin bilmediği şirketlerin ve kişilerin bugün geldiği noktalar hepimizin malumudur. Bu bağlamda çağı yakalamak, geleceğe yatırım yapmak girişimciliğin hamurunda olmalıdır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada çağı yakalayamadığı için bugün oyun dışında kalan bir çok firma vardır. Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisi olduğunu asla unutmamalıyız. Hamurunda girişimcilik olan iş alemi önündeki bürokratik ve mevzuat engellerinin hızlı bir şekilde kaldırılıp iş aleminin önünün açılması gerekmektedir. Bunlar iş alemi olarak bizim düşüncelerimizdir. Mücadele etmeye, ülkemiz ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Yerelden ulusala, ulusaldan globale daha fazla girişimcimizin çıkarılması en önemli ekonomik hedefimiz olmalıdır. Bugün dünyanın en zengin ülkeleri en girişimci olan ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise; "Girişimcilik faaliyetleri ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir paya sahiptir. Küreselleşen rekabet koşulları girişimcilik faaliyetlerinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bunların desteklenmesi de bir o kadar önemlidir. Fikirlerin hayat bulabilmesi için ana ihtiyaçlardan biri finansman kaynağıdır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yeni finansman yöntemleri bulma gereksinimi doğmuştur. Bu yöntemlerinin başında da melek yatırımcılar gelmektedir. Bilginin ve bilgiye dayalı üretimin gittikçe önem kazandığı günümüz ekonomisinde, melek sermaye yerine getirdiği fonksiyonla başarı sağlamış ve büyük önem kazanmıştır. Tüm dünyada kullanılan yaygın bir finansman yöntemi haline gelmiştir. Bu yöntem Türkiye'de de 2013 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda ülkemizde uygulamaya dahil olan lisanslı melek yatırımcı sayısı 2019 yılının ilk çeyreği itibari ile 476'dır. Türkiye'de melek yatırımcılığın sektörlere göre dağılımı imalat sanayi ve hizmetler arasında eşit bir şekilde dağılmaktadır. Bu da gösteriyor ki Türkiye melek yatırımcı pazarı açısından gelecek vaat eden bir ülke konumundadır. Türkiye'de melek yatırım konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yeni olmasına rağmen, melek yatırımcılığı benimseyen girişimci ve yatırımcıların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. İstihdam oluşturma ve ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde KOBİ'lerin rolü de son derece önemlidir. Sonuç olarak, tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan melek yatırımcı finansmanının ülke ekonomilerine olan katkısı son derece büyüktür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması için girişimcilik faaliyetlerinin önemli bir etken olduğunu da unutmamak gerekir. Yapılan birçok çalışmada ekonomik büyüme ile girişimcilik arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Girişimcilik, ülkelerarası rekabette üst sıralara çıkmak ve işsizlik sorununu çözmekte en önemli yöntemlerden biridir. Bugün dünyanın en zengin ülkeleri en girişimci olan ülkelerdir. Tek 1 girişimci, 10 kişiye istihdam sağlıyor. Bu yüzden zenginlik ve refaha giden tek yol girişimcilik diyoruz. Türkiye'de her 100 kişiden yalnızca 2'si girişimci. Ülkemizi Japonya seviyesine çıkartabilmek için 2 milyon yeni girişimciye ihtiyacımız var. Daha fazla girişimciye ulaşabilmek için de en önemli potansiyeli kadınlar ve gençlerimiz oluşturuyor. Bunu sağlayabilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından TOBB Kadın Girişimci Kurulu ve TOBB Genç Girişimci Kurulu oluşturuldu. Oluşturulan bu kurullar, tüm Anadolu'da kendi başarı hikayelerini anlatıyor. Rol model olarak daha fazla genci ve kadını girişimciliğe teşvik etmek için büyük bir heyecanla çalışıyor. Bu sayede son 10 yılda kadın girişimci sayımız tam 2 katına çıktı. Eskiden toplam girişimcilik içindeki kadınların payı yüzde 5 iken şu anda 9,6 oranına geldi. Bugün Türkiye'de girişimcilik konuşuluyorsa, marka olduysa bunda hiç şüphesiz Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın payı çok büyüktür. Türkiye'nin gündeminde girişimcilik yokken, Türkiye'nin gündemine sokmayı başarmıştır. Biz de Kayseri Sanayi Odası olarak 2008 yılından beri Kayseri Genç Girişimciler Kurulu'nun koordinatör Odası olarak çalışmalar yürütüyoruz. Kurul üyelerimizin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan yenilikçiliği ile öne çıkan yurtiçindeki birçok sanayi tesisini ziyaret etmesi için destek sağladık. Kurul Üyelerimiz yurtdışındaki girişimcilik kültürü ve mekanizmaların yerinde incelenmesi için San Francisco Silikon Vadisindeki Melek ve Venture Sermaye şirketleri başta olmak üzere, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'daki firmaları ve girişimcileri ziyaret ettiler. Edindikleri bilgi ve tecrübeleri heyecanla Üniversitelerimizde Girişimcilik Dersleri vererek gençlere aktarıyorlar” diye konuştu.

İş dünyasına yönelik kritik konuların sektörün önde gelen temsilcileri tarafından değerlendirildiği Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi'nde konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da Erciyes Teknoparkın kurulduğu günden bu yana Kayseri'deki geleneksel girişimciliği teknolojik girişimciliğe dönüştürebilmek hedefi ile faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Çalış; “Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Erciyes Teknoparkımız, kurulduğu günden bu yana Kayseri'deki geleneksel girişimciliği teknolojik girişimciliğe dönüştürebilmek hedefi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Erciyes Teknopark olarak bölgemizde teknoloji ve yenilik tabanlı işletmelere yatırım yapılmasını ve işletmelerin uzun vadeli büyüyebilmeleri gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla Türkiye'nin 14. Ve Anadolu'nun ilk akredite melek yatırımcı ağı olan Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım arayan girişimcilere, bünyesinde yer alan yatırımcılar tarafından fon sağlanması adına Erciyes Teknopark çatısı altında hizmet vermektedir. Erciyes Melek Yatırım Ağı bir yandan bilgi, deneyim ve sermaye sahibi kişilere lisans alarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan da finans desteği ile katma değerli projelerin hayata geçirilmesi ve büyümelerine katkı sağlanması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Erciyes Melek Yatırım Ağı'nda bugün itibari ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yardımcı lisans verilen 27 melek yatırımcı bulunmaktadır. Sırada bekleyen 22 yatırımcının da melek yatırımcı lisansları alınarak ekosistem desteklenmeye devam edecektir. Erciyes Melek Yatırım Ağı'nda 2019 yılında toplam 6 ileri teknoloji geliştiren şirkete yatırım gerçekleştirilmiştir. Bugün burada sektörün önemli temsilcileri, yatırımcılar, girişimciler Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi'nde bir araya gelerek ülkemizdeki değişen yatırım süreçlerini değerlendireceğiz. Kayseri'de, şehrimizin zirvesi Erciyes'te ulusal çapta böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Son dönemde oldukça duyduğumuz ‘startup' kavramı yani henüz yolun başında olan girişimci işletmeler için etkin rol oynayan melek yatırımcı olgusu, daralan ekonomiden kurtulup ekonominin canlanması için oldukça mühimdir. Girişimcilik ekosisteminin canlanıp, başarılı girişimlerin şirketlere dönüşmesine fırsat oluşturmak adına iş dünyasındaki tecrübesini ve parasını yeni iş fırsatlarına yatırmak isteyen kişileri ERBAN Melek Yatırım Ağı'na üye olmaya davet ediyorum” dedi.

Summit Erciyes etkinliği açılış konuşmalarının ardından gün boyu iş dünyasının önemli temsilcilerinin sunumları, tecrübe paylaşımları ve önemli bir satış potansiyeli olan girişimcilerin yatırımcı sunumu yapmaları ile devam etti.