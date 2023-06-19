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Melih Dumlu'dan çifte madalya

Kayserili Cimnastikçi Melih Dumlu, Macaristan’da yapılan Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası’nda çifte madalya kazandı.

Kayserili Cimnastikçi Melih Dumlu, Macaristan'da yapılan Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda çifte madalya kazandı.



Artistik Cimnastik Uluslararası Turnuva Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleştirildi. TOHM Kayseri Cimnastik sporcularından Melih Dumlu ve Hüseyin Emir Cünedioğlu da turnuvaya katıldı. Melih Dumlu, turnuvada halka ve barfiks dalında 3. olarak bronz madalya kazandı.

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