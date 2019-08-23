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Melihşah Aslan yuvaya döndü

Talasgücü Belediyespor dış transferde İçel İdmanyurdu Spor forması giyen genç oyuncu Melihşah Aslan’ı transfer etti.

Talasgücü Belediyespor dış transferde İçel İdmanyurdu Spor forması giyen genç oyuncu Melihşah Aslan'ı transfer etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, futbola alt yapısında başlayan Melihşah Aslan'ı yeniden kadrosuna kattı. Gençlerbirliği ve Hacettepspor'da profesyonel olarak forma giyen Melihşah Aslan, yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması altında mücadele edecek. 2008 yılında futbola Talasgücü Belediyespor'da başlayan 1996 doğumlu Melihşah Aslan, ardından Gençlerbirliği, Hacettepespor, Osmaniyespor Futbol Kulübü ve son olarak İçel İdmanyurdu Spor takımlarından forma giydi. 8 sezon aradan sonra yeniden futbola başladığı kulüp olan Talasgücü Belediyespor'a dönen Melihşah Aslan Sarı-Lacivertli formayı giymek için sabırsızlanıyor.


Melihşah Aslan'ın maç sayısı ve gol sayısı


U21 Ligi 48 maç 4 gol


Elit Akademi Ligi U!9 17 maç


Elit Akademi Ligi U17 35 maç 2 gol


BAL Ligi 15 maç

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