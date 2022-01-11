Melikgazi, 2021 yılında 2 bin 859 adet ruhsat verdi

Türkiye'nin en çok ruhsat veren belediyesi olacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'mizde planlı, gerçekçi ve koordineli bir çalışma ve yatırımlar ile modern kentleşmeyi gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız projeler ve yatırımlar Melikgazi'mizi cazibe merkezi haline getiriyor. Yerli yabancı yüzlerce yatırımcı bölgemizde hem iş yapmak istiyor hem de binlerce kişi de burada yaşamak için ev yaptırıp yatırım yapıyor. 2021 yılında toplamda 2859 adet ruhsat verdik. Bu yıl ruhsat sayısı geçtiğimiz yıla göre iki kat arttı. Melikgazi planlı düzenli yapısı ve birçok ilden fazla nüfusu ile büyük bir ilçemiz. Dolayısıyla burada yaşamak isteyen, ev satın almak isteyen ve ticaret yapmak isteyen kişilerin sayısı her zaman olduğu gibi 2021 yılında da fazla çıktı. Pandemi devam etmesine rağmen gayretle çalışmalarımız devam ediyor. İmar Müdürlüğümüze ve değerli çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.