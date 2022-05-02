Melikgazi Ampute takımı deplasmanda kazandı

Melikgazi Belediyesi Ampute Takımı deplasmanda oynadığı maçta Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor'u 3-0 mağlup etti.

Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Belediyesi Ampute tTakımı galibiyet serisine bir yenisi daha ekledi. Ligin 15.haftasında deplasmanda oynadığı zorlu maçta rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Melikgazi Belediyesi Ampute takımı 8. dakikada, 38.dakika ve 42. dakikalarda bulduğu goller ile sahadan 3-0'lık sonuçla ayrılmasını bildi. Adım adım Süper Lig'e giden Melikgazi Belediyesi Ampute takımı maç sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Melikgazi Belediyesi Ampute takımı ligi 16. haftasında 8 Mayıs'ta evinde Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nü konuk edecek.