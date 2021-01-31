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Melikgazi animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı Devleti vardı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kültür-sanat hizmetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi’nin tarihin önemli şahsiyetlerini ve devletlerini anlatan animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı İmparatorluğu yer aldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kültür-sanat hizmetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi'nin tarihin önemli şahsiyetlerini ve devletlerini anlatan animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı İmparatorluğu yer aldı.


Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geçmişimizi ve gurur duyduğumuz şahsiyetlerimizi çocuklarımıza anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Her hafta sonu vatandaşlarımız ve sıkılmasın diye tarihimizde yer alan unutulmayan şahsiyetleri, padişahları ve devletleri işlemeye devam ediyoruz. Sosyal medya ve youtube hesaplarımızdan yayınladığımız animasyonları halkımız da çok sevdi. Gençlerimizin ecdadını unutmaması ya da geçmişi hakkında bilgi edinmesi adına güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmalarımızın inşallah devamı da gelecek. Türk milleti zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz değerli şahsiyetleri anlatan animasyonları hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlarımızın beğenisine sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

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