Melikgazi asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Asfalt sezonunun açılmasıyla hızlı bir şekilde yeni yol yapımı ve yol bakım çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi 1 kilometrelik Yamanlar Caddesi'nde asfalt serim çalışmasına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Battalgazi Mahallesi'nde Beştepeler Parkından inen yolu yeniliyoruz. Burası Yamanlar Caddesi. Yaklaşık 1 kilometrelik yolun tamamen altyapısı bitti. Şimdi de yolda üst yapı çalışmasına da başladık. Belediyemiz tarafından asfalt dökülerek yol tamamlanmış olacak. Aynı zamanda Beştepeler bölgesinde oto korkulukları da yapıyoruz. Dolayısıyla bu bölge çok daha güzel, çok daha nezih hale gelmiş olacak. Burası kentsel dönüşüm çalışmaları, camisi, kuran kursu, pakları ve yolları ile nitelikli bir mahalle haline geliyor. Battalgazi Mahallemize büyük hizmet verecek çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler Battalgazi Mahallemize hayırlı olsun” dedi.