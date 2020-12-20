İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübünün acı günü

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleri Süleyman Safer ve Mustafa Ekici hayatını kaybetti.


Ampute Futbol Ligi'nde ve Tekerlekli Basketbol Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü iki üyesi koronavirüse yenik düştü.


Süleyman Safer dün son yolculuğuna uğurlanırken, Mustafa Ekici ise bugün defnedilecek.


Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulüp Başkanı Faruk Şahin yaptığı paylaşımda, “Kulüp üyelerimizden Süleyman Safer ve Mustafa Ekici maalesef Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.