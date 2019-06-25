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Melikgazi Beledipespor'un rakipleri belli oldu

Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor’un Türkiye finallerindeki rakipleri belli oldu.

Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor'un Türkiye finallerindeki rakipleri belli oldu.


Kulüplü Genç Erkekler Türkiye finalleri Ankara'da oynanacak. Finallerde Melikgazi Belediyespor'unyanısıra Ziraat Bankası, Galatasaray, Fenerbahçe, Halkbank, Milli Piyango, Arkasspor, İstanbul BB, Beşiktaş, Okyanus Koleji, İzmir Altekma, Ankara TVF Spor Lisesi, Bursa TOFAŞ, Kocaeli Kağıtspor, Konya Pema Koleji ve Erzurum Spor Lisesi takımları mücadele edecek.


Melikgazi Belediyespor'un yapılan kura çekiminde grubunda Halkbank, Fenerbahçe, İzmir Altekma takımları yer aldı.

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