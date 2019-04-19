Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “15 gün içerisinde 17 muhtarlık binasında tadilat ve bakım çalışması gerçekleştirdik”

Mustafa Palancıoğlu, 58 mahalle muhtarının mahallesinde muhtarlık binası bulunduğunu ve mekan sorunu olmadığını söyledi.

Melikgazi Belediyesince muhtarlara verilen önemin bir göstergesi olarak Muhtarlıklar Müdürlüğü bulunduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak muhtarlar ile tanışmak ve hayırlı olsun temennilerini almak üzere salı günü toplantı düzenlediklerini hatırlattı.

Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen kaymakamlık muhtar toplantısında konuşan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Öncelikle Cuma Gününüz hayırlı olsun. Ayrıca bu akşam Berat Kandili bundan dolayı Berat Kandilinizi kutluyorum. Seçimler bitti şimdi sıra hizmetlerin sunumunda. Belediye ile muhtarlar arasındaki dayanışma ve işbirliğini en iyi şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bundan böyle belli aralıklarla gerek belediye binasında gerek ise mahallelerde muhtarlar ile birlikte olacaklarını sözlerine ekledi.