Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ağırnas Eski Belediye Binası eğitimin hizmetine sunuldu”

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince Ağırnas Bölgesinde yer elen Ağırnas Belediye Binası ile bu binaya bağlı yapılar eğitim hizmetine hizmet verilmesi için tahsis edildiğini söyledi.

Eğitim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Kayseri'nin en büyük ilçesi olan Melikgazi'nin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini ancak bu planlı gelişim ve büyümeye paralel olarak sorumluluk alanlarının da arttığını belirten Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde sınıf yoğunluğu fazla olan semtlerde okullar inşa ediyoruz. Bu çalışmalar ile eğitime katkı sağlıyoruz. Şimdi de Ağırnas Mahallesinde yer alan Ağırnas Belediye Binası ve buna bağlı yapıları eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne Meclis Kararı ile tahsis ettik. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin eğitime ve gelişimine katkı sağlamaktadır“ dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da Melikgazi'ye hizmet olarak yansıdığını hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, eğitime, sağlığa, spora ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.