Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Akıl Küpü Bilgilendirme Otobüsü; Gelecek yıl 23 Nisan günü Çocuklarımıza hediyemiz olacak”

Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını coşkuyla kutlayacağımız 2020 yılında Melikgazi Belediyesi olarak çocuklara Akıl Küpü Bilgilendirme Otobüsü'nü günün anlam ve önemine istinaden hediye olarak sunulacaklarını söyledi.

Melikgazi İçin Referans Projeler içerisinde yer alan Akıl Küpü Bilgilendirme Otobüsün bu yıl hizmete yetiştirilemediğini ancak gelecek yıl bu hizmeti mutlaka çocuklara armağan edileceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Akıl küpü bilgilendirme Otobüsümüz için de Mobil Fen Laboratuarı ve Mobil Bilgilendirme Evi bulunacaktır. Mobil Fen Laboratuarı ile özellikle kırsal alanda fen eğitimi alan öğrencilere destek olunacaktır. Mobil bilgilendirme evi ile de 3-6 yaş gurubu çocukların oyun oynayarak geri dönüşüm, ağız ve diş sağlığı ile özellikle trafik eğitimi verilecektir” dedi.

Çocuklara ‘sözde değil özde hizmetler' verileceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar ile 2023 hedefleri yerine getirileceğini sözlerine ekledi.