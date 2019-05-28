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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Altın madalya kazanan Kayserili sporcuyu tebrik etti

Artistik Cimnastik Gençler Uluslararası Yaş Grupları turnuvasında altın madalya kazanan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer’in başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Artistik Cimnastik Gençler Uluslararası Yaş Grupları turnuvasında altın madalya kazanan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer'in başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Spora yapılan yatırımlar ile gençlerimizin spor yapmasına imkan tanındığı gibi sonuçları ve başarıları ile de gurur duymaya başlanılmıştır. Ayrıca, Kayseri ve ülkemiz bu başarıları hak ediyor." dedi.


Mert Efe Kılıçer'in, şampiyonluğu ile sadece Kayseri ismini değil Türk bayrağını ve İstiklal Marşımızı Budapeşte kentinde duyurarak Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, sporcu Mert Efe Kılıçer'i kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.

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