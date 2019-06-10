İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Atık yağlardan, biogaz ile ekonomiye katkı, belediye yatırımlarına mali kaynak”

Melikgazi Belediyesi tarafından başlatılan, işletme ve evlerden atık yağ toplama kampanyasına vatandaşlar ile esnafların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu “Evlerde ve işyerlerinde kullanılmış kızartma yağlarını topluyoruz. Bu yağların biogaz yapılarak araçlarda yakıt olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Sonuç itibari ile ekonomiye katkı sağlıyoruz. Belediye yatırımlarına da mali kaynak oluşmasına imkan tanıyoruz. Daha da önemlisi dışa bağımlı akaryakıt alımını azaltıyoruz.” dedi.


Geri dönüşüm alışkanlığının tamamen eğitim odaklı bir toplumsal olgu olduğunu ifade eden Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme de ne kadar başarı sağlanırsa o derece atıkların verimli bir şekilde toplandığını kaydetti.


Bu nedenle Melikgazi Belediyesi olarak atıkların toplanmasında eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, yıllar itibariyle atık yağ toplamada büyük artış gösterildiğini ve bu yılın ilk 4 ayı içerisinde 1375 litre yağ toplanıldığını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.