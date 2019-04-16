Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediye ve Üniversite işbirliğinin en güzel örneklerini sergileyeceğiz”

Dr. Mustafa Çalış ile 25. Dönem Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek ‘Hayırlı Olsun' temennisinde bulundular.

Erciyes Üniversitesine yapılan yatırımlar ile hizmetlerden dolayı bilim adına, öğrenciler adına ve eğitim adına teşekkür eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Üniversitemize yapılan hizmet ve yatırımlar ile her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz. Belediyelerin adeta şehirde dokunmadık, işlemedik ve hizmet vermediği sektör yok gibi. Bu açıdan Kayseri halkı belediyelerine sahip çıkıyor." dedi.

Melikgazi Belediyesi'nin bilimin öncüsü ve bilimin merkezi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Toplum dinamiklerini, gelişmeleri ve gelişmişliği ile çağdaş yenilikleri üniversiteler sayesinde gerçekleştirmektedir. Üniversitelerin aktif olması, öğrenci yoğunluğu olması o toplumun geleceğinin güvende olduğunun en büyük kanıtıdır. Kayseri yüzyıllardır bilimin ve araştırmanın merkezi olmuştur. Nitekim Kayseri 'Makar-ı Ulema' şehri olarak bilinmektedir. Belediye ve üniversite işbirliğinin en güzel örneklerini sergileyeceğiz." diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, bilim ve araştırma merkezi üniversitelerin her türlü ortak proje, etkinlik ve oluşumlarına açık olduklarını sözlerine ekledi.