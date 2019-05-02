Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Dünya şampiyonu Kayserili sporcuyu tebrik etti

Wushu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kayserili sporcu Buket Kaya'nın başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İşte Kayseri, işte spora yapılan yatırımların mutluluk ve gurur veren sonuçları. Kayseri bu başarıları hak ediyor" dedi.

24 Nisan-02 Mayıs 2019 tarihleri arasında Rusya'nın Başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Wushu Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri'nin gururu Sporcu Buket Kaya Qinda müsabakalarında 60 kg Üst Genç Bayanlar kategorisinde ringe çıktığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kaya'nın rakibini yenerek aynı zamanda Kayseri spor camiasının da gururu olduğunu kaydetti. Buket Kaya'nın, şampiyonluğu ile sadece Kayseri ismini değil Türk Bayrağı'nı ve İstiklal Marşını Moskova'da duyurarak Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, sporcuyu kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.