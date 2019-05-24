Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Emlak vergisini 412228 posta çeki hesabı ile ödeyebilirsiniz”

Mustafa Palancıoğlu, Emlak Vergisi ilk taksidi yatırma süresinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü son bulacağını hatırlatarak, ödemeler konusunda kredi kartı, taksitlendirme, EFT, internetten ödeme ve posta çeki gibi seçenekler sunduklarını söyledi.

Yasa gereği vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergilerinin ilk taksitlerini Mayıs ayı içerisinde yatırmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Veznelerde sıkışıklık ve kargaşaya meydan vermemek, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için hatırlatma yapmak istedik. Belediyemiz de emlak vergisi ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. Kredi kartı, internetten ödeme, posta çeki ile ödeme gibi tüm imkânlar mükelleflerin emrindedir.” dedi.

Posta çeki no: 412228 posta

Vergi mükelleflerinin belediyenin 412 228 nolu hesabına yatırabileceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mükellefleri duyarlılık ve bilinçle vergilerini yatırmaya davet ettiğini, yatırılacak her kuruş verginin ilçe halkına hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.