Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Enerjisini güneşten, gücünü halktan alan Melikgazi Belediye olarak Enerjiye olan yatırımlarımız devam edecek”

Mustafa Palancıoğlu, belediye hizmet binası ile Pazar yerlerine kurulan Güneş Enerji Santrallerine (GES) ilişkin “Elektriği kendi üreten sayılı kamu kuruluşuyuz. Dolayısı ile enerjimizi güneşten alıyoruz” dedi.

Melikgazi Belediyesi'nin, belediye hizmet binasına ve Pazar Yerlerinin üzerlerine kurulan GES ile kendi elektriklerini ürettiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye hizmet binası ile üstü kapalı semt pazaryerinde olmak üzere toplam 8 ayrı GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ ile 2019 yılının ilk üç ayında 500 bin lira tasarruf sağladığını söyledi.

Güneş enerji sisteminde 4 ayrı proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Enerjisini güneşten, gücünü halktan alan bir belediye olarak yatırımların, hizmetlerin ve en önemlisi sosyal sorumluluk projelerinin artırılarak devam ettirileceğini sözlerine ekledi.