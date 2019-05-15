Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hizmet ve Yatırımı Gören Vergisini Ödüyor"

Mustafa Palancıoğlu, örnek ve referans belediye hizmetten yararlanan ve yatırımları gören Melikgazililerin vergilerini ödediklerini söyledi.

Belediye yatırım ve hizmetlerinin temelini, vergilerin oluşturduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin, yine hizmet olarak kendilerine geri yansıdığını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilki başlattıklarını kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödeme kolaylığının devam ettiğini bildirdi.

Emlak vergisinin ödenmesi süresinde tahsilatın yüksek olduğunu çünkü Melikgazi de yatırım ve hizmeti gören ve faydalanan mükelleflerin vergisini zamanında ödediğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döndüğünü sözlerine ekledi.