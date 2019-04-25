İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ihale ile satışa sunulacak daire ve işyerlerinde 24 ve 36 aylık taksit imkanı”

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan daire ve işyerleri için 30 Nisan 2019 Salı günü ihale yapılacağını hatırlatarak“Satışa sunulacak olan daire ve işyerleri için 24 ile 36 aya kadar vade seçeneklerimiz bulunmaktadır” dedi.


Küçükali Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 60 daire ile 5 işyerini almak isteyenler için ödeme kolaylıkları sağlandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, daire ve işyerinin tam fırsat olduğunu üstelik 24 ile 36 aya kadar vade seçenekleri ile ödeme imkanı bulunduğu söyledi.


Daire ve dükkânların ihalesi ile bilgi almak isteyenler için de belediye önünden servis kaldırıldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlanacağını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.