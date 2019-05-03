Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kamu Yönetiminde ‘Etik Davranış İlkeleri' konusunda Hizmet İçi Eğitim semineri verildi”

Mustafa Palancıoğlu, Belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde 'Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri ' konulu seminer verildiğini söyledi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeleri Burcu Kumrulu ile Kenan Topçu tarafından belediye çalışanlarına uygulamalı, soru cevap ve örnek davranışlar üzerinden eğitim verildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Çalışanlarımıza yönelik olarak hizmet sunumunda verimlilik, etkinlik, tarafsızlık ve süreklilik sağlanması açısından eğitim seminerleri düzenliyoruz. Hizmette bütünlük ve uygunluk çok önemlidir. Belediyemiz çalışanlarına yönelik verilen seminer aynı zamanda gönül ve hizmet belediyeciliği projesinin devamıdır. Kamu çalışanlarının daha bilgili, bilinçli ve tecrübeli olabilmeleri için belirli aralıklarla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmelidir. Bu, hizmet kalitesini artırdığı gibi hizmette bütünlük ve verimliliği de artırır. Soru cevap şeklinde verilen seminer de katılımcılar slayt sunumu ile bilgilendirildi" dedi.

Hizmet içi seminerler dizisinin devam edeceğini ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen seminere ilgiyi artıran Burcu Kumrulu ile Kenan Topçu konuşmacılara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.