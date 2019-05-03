Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu

Mustafa Palancıoğlu, Atölye Tesisleri, Temizlik ve Geri Dönüşüm Tesisleri çalışanları ile kahvaltıda bir araya gelerek ‘hayırlı işler' temennisinde bulundu ve fedakârlık içinde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediye çalışanları olarak büyük bir aile mantığı ile şehre hizmet ettiklerini belirten Mustafa Palancıoğlu, belediye çalışanlarının birbirleri ile saygı, hoşgörü ve sevgi içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini, bu birlikteliğin şehre güler yüzlü belediyecilik ve gönül belediyeciliği olarak yansıdığını kaydetti.

Kayseri halkı her sabah güne temiz bir çevrede çöpleri toplanmış bir mahallede ve parkları pırıl pırıl mekânlarda güne başlıyor ise bunda belediye çalışanların emeğinin olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin huzur ve mutluluğu için çalıştıklarını ve çalışma arkadaşlarının her birinin değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, tesisleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hep birlikte hatıra fotoğrafa ve selfi çekimleri ile kahvaltılı buluşma sone erdi.