Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu;

Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık Meydan Camii´nde Teravi namazı sonrası mahalle sakinleri ile hem sohbet etti, hem de mahalle kahvesinde vatandaşlarla birlikte ikram edilen çaydan içerek, 2019 yılı yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Hisarcık meydanında bulunan kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen, Mustafa Palancıoğlu, Hisarcık Bölgesi'nin kayseri için ayrı bir özelliği ve ayrıcalığı bulunduğunu çünkü Erciyes Kış ve Kayak Merkezinin adeta giriş kapısı olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında nüfusu artan bağ ve sayfiye alanlarından olan Hisarcık Bölgesine yapılan yatırmalar ile hızla bir yapılaşma gerçekleştiğini ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğluyaptığı açıklamada “Bu gün Erciyes Dağının adeta giriş kapısı olan şehrimizin en güzel semtlerinden olan Hisarcık Halkı ile birlikteyiz. Erciyes´in eteğinde tertemiz havası, suyu ve sıcakkanlı kadirşinas insanları ile bir arada olmak bize büyük mutluluk verdi. Tüm hemşerilerime gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hisarcık Meydan Düzenlemesi ile bölge ayrı bir estetik kazandırılmıştır. Dolayısı ile Hisarcık Melikgazili olmanın keyfini yaşamaktadır” dedi.