İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Aydın´ın “Kalaycı ve Tapınak” isimli fotoğrafının ödül almasından dolayı, “Erciyes Üniversitesi ve şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Artık şehrimiz kültür ve sanatta kendinden söz ettirmektedir” dedi.


Türkiye'nin prestijli fotoğraf derneklerinden biri olan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) düzenlediği 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında”Bronz ve mansiyon ödülü alan eserler ile sanatın ve emeğin ödüllendirildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri'nin ´Makar-ı Ulema´ şehri olarak bilindiğini, bunu da başarıları ile koruduğunu ve yine bilimin, sanatın ve kültürün merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarışmada ayrıca, 3 adet fotoğrafı da sergileme ödülü alan Uğur Aydın'ı başarılarından dolayı kutladığını söyleyerek, başarılı çalışmalarının devam etmesini diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.