Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kayseri Erciyes Sanat Derneği ile Sanatsal ve kültürel çalışmalarımıza ve projelerimize katkı sağlayacağız”

Mustafa Palancıoğlu‘na tebrik ve başarı dilekleri içerikli ziyarette bulundular.

Kayseri Erciyes Sanat Dernek Başkanı Hasan Gürpınar ziyarette yaptığı açıklamada, üyelerinin tamamının grafiker, heykel, ağaç oyma, bakır işleme, ressam, karikatürist gibi sanatçılardan oluştuğunu bu açıdan bu derneğin çok özel ve nitelikli bir sanatçı gurubu bulunduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak özellikle çocuklara ve gençlere yönelik kültürel ve yerel el sanatların öğretilmesi için sanat merkezleri ile atölyeler açacaklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“Melikgazi için Referans projeler başlığı altında görsel sanatlar atölyesi, Melikgazi Gönüllüler Platformu, engelsiz yaşam merkezi gibi merkezlerde sanatsal ve kültürel çalışmalar yapılacağını açıklamıştık. Bu projelerin tamamında sizler gibi sanatçı olan ve mesleklerini icra edenlere ihtiyacımız olacaktır. Bu açıdan projelerimizi beraber, ortak, dayanışma ve birlik içinde yapmak için toplantılar düzenleyeceğiz Bu ziyaretlerde en çok gündeme gelen sosyal sorumluk projeleri kapsamında Melikgazi'ye katılacak katma değer ve sosyal gelişimdir. “ dedi.

Kayseri Erciyes Sanat Dernek Yönetim Kurulu Üyelerin anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bundan önce olduğu gibi yine birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını sözlerine ekledi.