Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Küçükali Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Yol, Kaldırım ve Çevre Düzenleme Çalışması yapılıyor ”

Mustafa Palancıoğlu, Küçükali Mahallesinde yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmasının devam ettiğini ve bu çalışma ile Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yapılan alan içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Küçükali mahallesinde yapımı tamamlanan ve 30 Nisan günü ihale ile satışı yapılacak olan 60 daire ile 5 işyeri alanında gerçekleştirildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, satışa sunulacak daire ve işyerlerinin çevresinin pırıl pırıl yeşil alan içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış, kaldırım ve yolları açık bir şekilde teslim edileceğini kaydetti.

Yol, kaldırım ve çevre düzenlemesinin belediye ekiplerince yapıldığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Küçükali mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yenilenen mahallede 30 Nisan günü 60 daire ve 5 işyeri satışa sunulacaktır. Bu alan içerisinde yol, kaldırım, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışması yapılmaktadır. Bu giderler belediyemiz tarafından yapılmıştır. Böylece daire fiyatlarına yansıtılmamış olup, daire fiyatları piyasa fiyatların altında satılmış olacaktır” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu neden daire fiyatların çok cazip olduğunu ve 24 ile 36 ay arasında vade imkanı sağlandığını bir kez daha yenileyerek, ev almak isteyenlerin mutlaka ihaleye katılmalarını sözlerine ekledi.