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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Basketbol Takımı; Türkiye Final müsabakalarına katılacak ”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Basketbol 18 Yaş Gurubu Takımının 30 Nisan-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye finallerine katılacağını söyledi.


Kayseri'nin Salon Sporlarındaki adeta markası olan Melikgazi Belediyespor Kulübünün yine başarılara imza atacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Basketbol Takımı 18 yaş grubu Kayserimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecektir. Trabzon ilinde yapılacak Türkiye finali karşılaşmalarında başarı elde ederse bir üst grupta oynamaya hak kazanacaktır” dedi.


Basketbol takım Antrenör Nihat Kahraman nezaretinde hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Salon sporlarına verilen bir önemin ifadesi olarak sadece spor kulübüne tahsisli otobüsleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

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