Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyespor Genç Voleybol Takımı Türkiye finallerinde şehrimizi temsil edecek”

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç Takımının 26 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan Genç Türkiye Müsabakalarında şehrimizi temsil edeceğini söyledi.

Melikgazi Belediyespor'un Alt Grup ve Gençler kategorisinde Voleybol Takımı'nın başarılar zincirin devam ettiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Voleybol Genç karşılaşmaları için Çorum ilindeki karşılaşmalara katıldı. Gümüşhane Şiren Belediyespor'u 3-0, Tokat Plevne Belediyespor'u 3-2 ve Eskişehir Odunpazarı Belediyespor'u yenerek başarı elde etti. Bu başarı ile grup birincisi oldu Türkiye Finallerinde oynamaya hak kazandı” dedi.

Voleybol takımının antrenörü Fuat Kalay nezaretinde antrenmanların büyük bir yoğunluk ile devam edeceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak amatör ruh, profesyonel yönetim ile her zaman yerel spora ve sporcuya katkı ve destek olduklarını sözlerine ekledi.