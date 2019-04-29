Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Yarı Final karşılaşmalarında oynayacak”

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol Alt Takımının 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Ürgüp'de yapılan karşılaşmalarda dört rakip takımı yenerek Türkiye Yarı Final Karşılaşmalarında oynamaya hak kazandığını söyledi.

Melikgazi Belediyespor'un Voleybol Takımı'nın başarılar zincirin devam ettiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Voleybol Alt Yapı Takımı 18 yaş grubu Ürgüp ilinde yapılan grup karşılaşmalarında başarı elde etmiştir. Voleybol takımımız Niğde Belediyespor'u, Ürgüp Belediyesporu, Silifke Belediyesporu ve Aksaray Gençlik takımlarını 3-0 gibi aynı skor ile yenerek Türkiye yarı Finallerinde oynama başarısını elde etmiştir” dedi.

Voleybol takımının antrenör Fuat Kalay nezaretinde 23-26 Mayıs Tarihlerinde şu anda yeri belirlenmeyen Türkiye Yarı Final karşılaşmaları için antrenmanların ettiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak amatör ruh, profesyonel yönetim ile her zaman yerel spora ve sporcuya katkı ve destek olduklarını sözlerine ekledi.