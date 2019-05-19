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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi'de Emlak Vergisi'ni Kredi kartı ile hem ödeme, hem de puan kazanma imkanı”

2019 yılı Emlak Vergisi birinci taksitinin Mayıs ayı içerisinde yatırılması gerektiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak Emlak Vergisi ödemelerinde Kredi kartı ile ödeme sağlıyoruz. Böylece kredi kartı ile ödeme kolaylığı yanında vatandaşlarımız ayrıca kredi kartından puan da kazanabiliyorlar” dedi.


Mesai saatleri içerisinde yatırma imkânı olmayan memur ve işçi mükellefler ile ulaşım zorluğu olan veya fırsat bulamayan Emlak Vergisi Mükellefleri için kolaylıklar sağladıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ödemeleri nakit değil de kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenler hem vergilerini öderken bir taraftan da kredi kartlarına puan kazanabileceklerini kaydetti.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mayıs ayı sonunda sıkışıklığa ve izdihama meydan vermemek için vergi mükelleflerini şimdiden verilerini yatırmaları gerektiğini sözleri ekledi.

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