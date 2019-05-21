Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi'nin 32 ayrı noktasında kablosuz internet (wifi) hizmeti sunuluyor”

Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yoğun olduğu park, sosyal ve spor tesisi ile pazar yerlerinin bulunduğu alanlarda WİFİ hizmeti sunduklarını söyledi.

Belediye sınırları içinde kablosuz haberleşme ağının kurulmasına büyük önem verdiklerini çünkü çağın artık e-iletişim çağı olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, hizmet etkinliğinin çevresel faktörlere yani mesafe ile aradaki bina ve çok katlı binalar gibi yapıların niteliğine bağlı olarak değiştiğini kaydetti.

Özellikle pazar yerleri, Büyük ölçekli ve çok amaçlı parklar ile sosyal tesislerde WİFİ kullanımına büyük önem verdiklerini belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak WİFİ hizmetinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu park, sosyal tesis, pazar yerleri gibi alanlarda bu hizmetin yaygınlaştırılması, vatandaşa yeni bir hizmet alanı açılarak memnuniyetin artırılması amaçlanmıştır. Melikgazi de önemli olan vatandaşın memnuniyetidir. Artık 21. yüzyıl Çağı bir iletişim çağıdır. Bireyler anında haberdar olmaktadır. Eskiden gurbetten bir mektup 1 hafta da gelir ve beklenirdi. Şimdi görüntülü konuşmalar ile anında konuşuluyor. Haberler gazetelerde bir gün sonra okunurdu ama şimdi anında canlı yayınlar yapılıyor. Bu yarışta kamu kurumları da yerini almalıdır. Bu amaç ile şu anda 13 park ve 12 sosyal ve spor tesis ile 7 Pazar yerinde kablosuz internet (WİFİ) bulunmaktadır” dedi.