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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Muhtarlarımız aynı zamanda mesai arkadaşlarımız”

31 Mart 2019 Yerel Seçimler sonrası yeni seçilen Mahalle Muhtarları ile ilk toplantı Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.


Yerel seçimler önce Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 58 mahalle bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarlarımız ile bir toplantı gerçekleştirdik. Öncelik tanışma ve sonrası mahalle hizmetlerini belirlenmesi olmuştur. Kendilerine ilk ve acil yapılması istenin 5 hizmeti yazmaları istedik. İlçe sınırları içerisinde hizmet sınırları büyüyen belediyemizin, mahallelerdeki en iyi temsilcileri muhtarlardır. Bu nedenle yıllık yatırım planları yaparken muhtarların taleplerini öncelikle değerlendiriyoruz.” dedi.


58 mahalle muhtarından yeni dönem için 31 muhtarın ilk kez seçildiğini belirten Başkan Palancıoğlu, bunlar arasında 9 kadın muhtarın da yer aldığını söyledi.


Mahalle muhtarının açık alan spor sahası, açık alan fitness aletleri, çok amaçlı ve büyük ölçekli spor merkezleri, tartan pistli yürüyüş yolları, büyük ölçekli çocuk oyun aletleri ile çiçek bahçeleri gibi taleplerde bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, taleplerin değerlendirildiğinde Melikgazi Belediyesinde hizmet çıtasının çok yüksek olacağını kaydetti.


Başkan Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ailesinin daha da büyüdüğünü ve bundan böyle belli aralıklarla belediyede, ayrıca her zaman mahallelerde muhtarlar ile birlikte olacaklarını sözlerine ekledi.

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