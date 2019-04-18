Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan 60 daire ve 5 işyeri ihale ile satışa sunulacak”

Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 60 daire ve 5 işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre açık artırma ile satışının yapılacağını söyledi.

Daire ve işyerleri hakkında Melikgazi Belediyesi'nin Ruhsat Müdürlüğü'nden bilgi alınabileceğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Küçükali Mahallesinde yer alan ve kentsel dönüşüm projesi ile yaptırılan birinci sınıf malzeme ile inşa edilen 60 daire ve 5 işyeri ihale ile satışa sunulacaktır. Daireler 115 ile143 metrekare, işyerleri ise 93 ile116 metrekare arasında değişmektedir. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Küçükali Mahallesine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır. Bir bakıma Melikgazililere hizmet olarak yansıyacaktır.” dedi.

İhalenin 30 Nisan 2019 günü belediye Meclis Salonu'nda saat 14.00'te yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, www.melikgazi-bld.tr adresinden ihale ile ilgili detaylı bilginin alınabileceğini sözlerine ekledi.