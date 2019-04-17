Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “MÜSİAD ülkemizin ekonomik yapısına ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlamaktadır”

Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun' temennisinde bulundular.

MÜSİAD Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kütahneci, Kayseri Belediyelerince; Kayseri sanayisine, esnafına, ticaretine, üretimine ve girişimcilerine yönelik yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı MÜSİAD adına teşekkür etti.

MÜSİAD Kayseri Şubesi Yönetimi ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını ve beraber projeler üreteceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak Mesleki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve istişare içerisinde çalışacağız. Bunun olumlu sonuçları ekonomiye ve istihdama yansıyacaktır. MÜSİAD Kayseri Şubesi ile ortak çalışmalar planlıyoruz. Girişimcilere yönelik yeni etkinlikler ve yeni kampanyalar ile sanayiciler, esnaflar ve ticaret erbabı için özel seminerler düzenleyeceğiz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerel ve bölgesel değerlerin öne çıkarılarak topluma kazandıracaklarını ve katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.