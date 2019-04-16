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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Okuduğunuz kitaplar başkalarının hayatına dokunsun”

Okuma alışkanlığının artırılması ve çocukların kütüphanesine yeni kitaplar kazandırmayı amaçlayan kitap toplama seferberliği başlattıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Kitap Toplama Kampanyası ile eğitime ve kültüre de destek olacağını söyledi.


Bu tür sosyal sorumluluk kampanyaları ile de aynı zamanda toplumda paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birlikteliği desteklediklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kampanya ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu.


“Sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Bu kampanya ile hem okuma alışkanlığını artırmak,ev ve işlerinde bulunan atıl durumdaki kitapları değerlendirmek hem de ve en önemlisi ihtiyaç sahibi okulların kütüphanelerini zenginleştirmektir. Bu yıl da kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapları toplayacağız. Amacımız araştıran, sorgulayan, öğrenen ve öğreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak. Kitaba ulaşma noktasında yeterli imkâna sahip olmayan öğrencilerimize, ihtiyaç duydukları kitapları ulaştırabilmek için kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz”

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