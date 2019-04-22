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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Önce tiyatro eğitiminin dersini aldılar, sonra oyuncu olarak sahnelediler”

Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sezai Yılmaz, daire müdürleri, çocuk meclisi üyeleri ve aileleri katıldı.


Melikgazi Çocuk Meclisi'nin toplumu bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunda gündem oluşturarak eğitim, kültür ve sanatsal çalışmaları sergilediğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi etkinlikleri birçok konuyu gündeme getirerek, toplum ile paylaşmakta ve bir bakıma toplum değerleri ile birlik ve barış mesajları vermektedir. Her yıl iki dönem açılan Tiyatro kursuna katılan Çocuk Meclisi Üyeleri önce tiyatro dersleri aldılar, sonra da ‘Hikayenin Hikayesi' isimli eser ile oyunculuklarını sergilediler. Kendilerinin kutluyorum. Özverilerini artırarak toplumun gelişmesine, eğitim ve sanatına katkı sağladılar.” dedi.


Melikgazi Çocuk Meclisi tarafından hazırlanan ve Halk Eğitim merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen tiyatro kurslarının artık meyvesini vermeye başladığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, oyunun sonunda ailelerin mutluluğu ve heyecanının görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.

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