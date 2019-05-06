Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Özgün Eski Kayseri Evi Olan Jandarma Konağı, Kayseri Kültür ve Turizmine Hizmet Verecektir”

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince Şehit Nazımbey Mahallesi'nde yer alan tarihi Jandarma Konağı'nın restorasyon çalışmasının tamamlandığını ve artık kültür ile turizm merkezine dönüştürüleceğini bildirdi.

Melikgazi Belediye sınırları içerisinde 800 civarında Kayseri kültür envanterine kayıtlı tarihi yapı ve sit alanı bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Şehit Nazımbey Mahallesi'ndeki yer alan yapı, "Kayseri Mektebinde Oldum Jandarma" türküsüne bahse konu olmuştur. 100 m zemin üzerinde bodrum artı 2 katlı taş yapı

Cumhuriyet döneminde Turan Mektebi olarak hizmet vermiştir. 1960'lı yıllarda özel mülkiyete geçen yapı daha sonra bakımsızlıktan virane hale gelmiştir. Ancak mimari yapı ve kullanılan malzeme ile tipik bir Kayseri Evi olan Jandarma Konağı, kültür ve turizm odaklı hizmet verecektir " dedi.

Kayseri'nin merkezinde yer alan ve birçok tarihi mekana ev sahipliği yapan mahallenin hak ettiği yeri alacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Jandarma Mektebi binasının Kayseri kültür yolu projesi kapsamında önemli olduğunu ve bu yol güzergahında yer aldığını, Kayseri Lisesi, Kiçikapı Kayseri Evleri kapsamında bulunduğunu kaydetti. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1896 yılında inşa edilen ve zemin artı 2 kat taş yapı olarak aslına uygun olarak onarıldığını ve iç mekanın da eski Kayseri ev eşyaları ile donatılacağını sözlerine ekledi.