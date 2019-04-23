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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Pedallar ile başarı elde eden Funda Taşkın'ı kutluyorum"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığınca Giresun ilinde yapılan Türkiye Şampiyonası 2.

Etap Puanlı Yol Yarışmalarında ikinci olan Funda Taşkın'nın gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi olmasından gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "pedallar ile başarı elde eden Funda Taşkın'ı kutluyorum. Bu tesadüfü bir başarı değil. Spora ve sporcuya yapılan yatırımların bir sonucudur" dedi.


12-13 Nisan 2019 tarihlerinde tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'mizin gururu Sporcumuz Funda Taşkın 17,5 km'lik KRİTERYUM YARIŞI ve 40 km'lik YOL YARIŞINDA başarı elde ettiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu başarının aynı zamanda Kayseri Spor Camiasının da gururu olduğunu kaydetti.


38 takımdan 520 sporcuyla gerçekleştirilen yarışmada Funda Taşkı'nın, şampiyonluğu ile Kayseri ismini bir kez daha duyurarak aynı zamanda tanımını ve reklamını yaptığını ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, sporcu Funda Taşkı'nı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.

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