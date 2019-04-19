İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Salon sporların merkezi ve adresi Melikgazi Belediyespor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol Alt Takımının 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Ürgüp'de yapılacak olan Grup Müsabakalarına katılacağını söyledi.


Kayseri'nin salon sporlarındaki lokomotifi olan Melikgazi Belediyespor'un bu sezonda voleybol ve basketbol branşlarındaki her iki takımın da alt yapıdan yetişen gençlerden oluştuğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Voleybol Alt Yapı Takımı 18 yaş grubu ile temsil edilecektir. Ürgüp ilinde yapılacak grup karşılaşmalarında katım gurup birincisi olur ise Voleybol Türkiye Final karşılaşmasında oynamaya hak kazanacaktır” dedi.


Voleybol takımının antrenör Fuat Kalay nezaretinde hazırlıkların ettiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak amatör ruh, profesyonel yönetim ile her zaman yerel spora ve sporcuya katkı ve destek olduklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.