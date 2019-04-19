Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Salon sporların merkezi ve adresi Melikgazi Belediyespor”

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol Alt Takımının 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Ürgüp'de yapılacak olan Grup Müsabakalarına katılacağını söyledi.

Kayseri'nin salon sporlarındaki lokomotifi olan Melikgazi Belediyespor'un bu sezonda voleybol ve basketbol branşlarındaki her iki takımın da alt yapıdan yetişen gençlerden oluştuğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Voleybol Alt Yapı Takımı 18 yaş grubu ile temsil edilecektir. Ürgüp ilinde yapılacak grup karşılaşmalarında katım gurup birincisi olur ise Voleybol Türkiye Final karşılaşmasında oynamaya hak kazanacaktır” dedi.

Voleybol takımının antrenör Fuat Kalay nezaretinde hazırlıkların ettiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak amatör ruh, profesyonel yönetim ile her zaman yerel spora ve sporcuya katkı ve destek olduklarını sözlerine ekledi.