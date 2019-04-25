Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Satışa sunulacak daire ve işyerlerin tanıtımı için özel servis turlarımız var”

Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan daire ve işyerleri için 30 Nisan 2019 Salı günü ihale yapılacağını hatırlatarak; “Satışa sunulacak olan daire ve işyerlerini görmek isteyenler için belediye hizmet binası önünden 5 gün süresinde günde üç kez araç kaldırılacaktır” dedi.

Mülkiyeti belediye ait olan ve Küçükali Mahallesinde Kentsel dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 60 daire ile 5 işyerini almak isteyenler için bu hafta içerisinde 22-24-25-26-29 Nisan 2019 günleri olmak üzere Saat:11.30, 13.30 ve 15.30'da saatlerinde belediye önünden araç kaldırılarak mülklerin gösterimi ve tanıtım turları yapılacağını belirten Mustafa Palancıoğlu, ihale ile satışa sunulacak olan daire ve işyerinin tam fırsat olduğunu üstelik 24 ile 36 aya kadar vade seçenekleri ile ödeme imkanı sağlandığını söyledi.

Daire ve dükkânların ihalesi ile bilgi almak isteyenlerin 252 16 00 nolu telefonu arayabileceklerini veya www.melikgazi-bld.gov.tr adresinden bilgi alabileceklerini bildiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlanacağını sözlerine ekledi.