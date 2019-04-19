Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sivil Toplum Kuruluşların konum ve konuları farklı da olsa; amaçları aynı , aileye, topluma ve Melikgazi'ye hizmet”

Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, büyük bir oy oranı ile seçilmesinden dolayı hem tebrik edip, hem de başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaretlerde Sivil Toplum Kuruluşların birleştikleri ortak noktası Melikgazi Belediyesi'nin bir hizmet ve gönül belediyeciliğin merkezi ve adresi olduğunu bunun da halk tarafından beğenilerek ve takdir edilmesinin ortak görüşü oldu.

Özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu tür ziyaretleri ile birlikte yapılabilinecek projelerin değerlendirme imkanı bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Sivil Toplum Kuruluşların tebrik ve başarı dilekleri içerikli ziyaretlerinde şu tespite varıyorsunuz. Kuruluş konum ve konuları farklı da olsa amaçları aynı topluma ve Melikgazi'ye hizmet etmektir. Bize bu yeterli bunun için hakikaten şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Melikgazi şehrinin gelişimi, büyümesi ve toplum değerleri ile bir bütün olması için herkes ile ortak çalışmaya hazırız” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, sivil toplum kuruluşları ile bundan önce olduğu gibi yine birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını sözlerine ekledi.