İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Taekwondo Türkiye İkincisi Büşra Öztürk'ü Tebrik Etti

Konya’da yapılan Okul Sporları Taekwondo Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasında rakibini yenerek Türkiye ikincisi olan Kayserili sporcu Büşra Öztürk’ün başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Konya'da yapılan Okul Sporları Taekwondo Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasında rakibini yenerek Türkiye ikincisi olan Kayserili sporcu Büşra Öztürk'ün başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Gurur duyduk, onurlandık, Kayseri bu başarıyı hak ediyor." dedi.


Konya şehrinde 05-07 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'mizin gururu Sporcumuz Büşra Öztürk'ün 55 kg'da Türkiye şampiyonluğu için ringe çıktığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büşra Öztürk'ün rakibini yenerek aynı zamanda Kayseri spor camiasının da gururu olduğunu kaydetti.


Büşra Öztürk'ün, şampiyonluğu ile Kayseri ismini bir kez daha duyurarak aynı zamanda tanıtımını yaptığını ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu, sporcu Büşra Öztürk'ü kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.